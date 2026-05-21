Maldive 4° missione dei sub finlandesi per mappare grotta e pulire area ; saranno ascoltati familiari delle vittime

Le autorità delle Maldive stanno organizzando la quarta missione dei sub finlandesi, che avranno il compito di mappare una grotta e pulire una determinata zona. Nel frattempo, i familiari delle vittime coinvolte saranno ascoltati come parte delle procedure investigative. La prossima settimana è prevista un’autopsia sul corpo di Benedetti, incarico affidato dalle autorità competenti. La polizia sta continuando le indagini per fare luce sugli eventi che hanno portato all’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui