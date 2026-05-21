Maldive 4° missione dei sub finlandesi per mappare grotta e pulire area ; saranno ascoltati familiari delle vittime
Le autorità delle Maldive stanno organizzando la quarta missione dei sub finlandesi, che avranno il compito di mappare una grotta e pulire una determinata zona. Nel frattempo, i familiari delle vittime coinvolte saranno ascoltati come parte delle procedure investigative. La prossima settimana è prevista un’autopsia sul corpo di Benedetti, incarico affidato dalle autorità competenti. La polizia sta continuando le indagini per fare luce sugli eventi che hanno portato all’incidente.
Per la prossima settimana è prevista l'autopsia sul corpo di Benedetti, così come delegato dalla Procura di Busto Arsizio su disposizione dei colleghi di Roma Si è svolta oggi, giovedì 21 Maggio, la nuova missione subacquea da parte del team composto dai tre speleosub finlandesi esperti, torn. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Maldive, gli italiani morti «nella grotta senza le torce»
Sullo stesso argomento
Maldive, missione dei sub finlandesi per cercare i corpi degli italianiSono arrivati alle Maldive i tre sub provenienti dalla Finlandia specializzati in immersioni fino a 100 metri di profondità.
I corpi dei 4 italiani «trovati tutti nello stesso punto». La missione dei sub finlandesi: «Ecco come saranno recuperati» – La direttaSono stati individuati i corpi dei quattri sub italiani – Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri – dispersi da...
Maldive, individuati i corpi dei 4 sub italiani. Oggi inizia la missione di recupero in 2 fasi x.com
Maldive, gli esperti rientrano dalla missione subacquea: tra le ipotesi sulla morte degli italiani anche l’effetto Venturi – VIDEO Recuperati nelle ultime ore due dei quattro corpi dei sub dispersi dopo la tragica immersione dello scorso 14 maggio facebook
Maldive, nuova missione dei sub nella grotta per raccogliere datiNuova missione del team di speleosub finlandesi di Dan Europe nel sistema di grotte alle Maldive, dove hanno perso la vita 5 sub italiani e uno maldiviano. Lo conferma Dan Europe, l'organizzazione med ... ansa.it
In diretta dalle Maldive: dopo ore sott'acqua in un ambiente di grotta profonda, Jenni, Patrik e Sami emergono dopo aver completato il recupero di tutti i sub disperso. Un momento decisivo in una missione condotta con coraggio, disciplina e umanità. Il lavoro n reddit
Individuati i corpi dei 4 italiani alle Maldive, attesa la missione di recuperoLo conferma il governo delle Maldive. Dan Europe: 'Operazione emotivamente intensa per i 3 sub '. Trovati nel terzo segmento della grotta, lo conferma la Farnesina. Il portavoce del presidente maldivi ... ansa.it