Sub morti intervengono i sommozzatori finlandesi Le Maldive | Non c'era richiesta per l'immersione in grotta

Oggi si prevede la ripresa delle operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani deceduti il 14 maggio durante un’immersione in una grotta alle Maldive. Le autorità locali hanno dichiarato che non era stata avanzata alcuna richiesta ufficiale per l’immersione in quella zona. Nel frattempo, sono intervenuti i sommozzatori finlandesi per contribuire alle operazioni di ricerca e recupero, che erano state temporaneamente sospese. La vicenda ha coinvolto diverse squadre di soccorso e si concentra sull’estrazione dei corpi dalla grotta.

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