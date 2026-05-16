Maldive cresce l’ipotesi incidente per i 5 sub italiani | Hanno perso la via d’uscita dalla grotta che esploravano

Da ildifforme.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle Maldive si indaga su un possibile incidente che coinvolge cinque sub italiani coinvolti in un'immersione in una grotta. La bombola di uno di loro, il cui corpo è stato recuperato, era completamente vuota, suggerendo che i sub potrebbero aver smarrito la via d'uscita durante l'esplorazione. Le ricerche sono ancora in corso e le autorità stanno analizzando i dettagli dell'accaduto per chiarire le circostanze. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla sicurezza delle attività di immersione in ambienti sotterranei.

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Nuovi aggiornamenti sulla terribile tragedia verificatasi allaMaldivegiovedì. Nella giornata di ieri è stato recuperato il corpo di Gianluca Benedetti, uno dei5 sub italiani scomparsi durante un’immersionenella provincia. I suoi resti sono stati ritrovati nella seconda delle tre grotte collegate a circa 50 metri di profondità nell’atollo di Vaavu, luogo che i connazionali stavano esplorando. Le ricerche degli altri quattro corpi, quelli diMonica Montefalcone, della figliaGiorgia Sommacal, della ricercatriceMuriel Oddeninoe del neolaureatoFederico Gualtierisono statesospeseieri per maltempo, mariprenderanno oggi. Si ritiene comunque che essi si trovino nella stessa cavità dove è stato trovato Benedetti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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