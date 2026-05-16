Maldive cresce l’ipotesi incidente per i 5 sub italiani | Hanno perso la via d’uscita dalla grotta che esploravano

Nelle Maldive si indaga su un possibile incidente che coinvolge cinque sub italiani coinvolti in un'immersione in una grotta. La bombola di uno di loro, il cui corpo è stato recuperato, era completamente vuota, suggerendo che i sub potrebbero aver smarrito la via d'uscita durante l'esplorazione. Le ricerche sono ancora in corso e le autorità stanno analizzando i dettagli dell'accaduto per chiarire le circostanze. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla sicurezza delle attività di immersione in ambienti sotterranei.

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