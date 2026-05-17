Tragedia alle Maldive i turisti italiani rientrano a Malpensa | stasera l' atterraggio dei compagni dei 5 sub morti

Alle Maldive si è verificata una tragedia che ha coinvolto cinque sub italiani scomparsi durante un'immersione. Dopo l'allarme, lo yacht da cui provenivano è stato oggetto di indagini e ricerche da parte delle autorità locali. Oggi, i compagni di immersione e le persone a bordo dello stesso yacht sono stati recuperati e sono rientrati in Italia. È previsto per questa sera l'atterraggio all'aeroporto di Milano Malpensa del volo che trasporta i venti italiani coinvolti nell'incidente.

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