Tragedia alle Maldive i turisti italiani rientrano a Malpensa | stasera l' atterraggio dei compagni dei 5 sub morti
Alle Maldive si è verificata una tragedia che ha coinvolto cinque sub italiani scomparsi durante un'immersione. Dopo l'allarme, lo yacht da cui provenivano è stato oggetto di indagini e ricerche da parte delle autorità locali. Oggi, i compagni di immersione e le persone a bordo dello stesso yacht sono stati recuperati e sono rientrati in Italia. È previsto per questa sera l'atterraggio all'aeroporto di Milano Malpensa del volo che trasporta i venti italiani coinvolti nell'incidente.
È previsto per domenica sera l'atterraggio all'aeroporto di Milano Malpensa del volo con a bordo i venti turisti italiani che si trovavano sullo yacht Duke of York, l'imbarcazione da cui è scattato l'allarme per la scomparsa di cinque subacquei connazionali.Secondo quanto si apprende da fonti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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