A Ferentillo si è verificato un incidente che ha portato alla morte di una donna di novant'anni dopo che il suo trattore si è ribaltato in un uliveto. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire come il mezzo abbia perso l’equilibrio. Le verifiche sul terreno e sul funzionamento del trattore sono in corso per accertare le cause tecniche dell’incidente. La vittima è stata trovata in un’area agricola poco distante dalla sua abitazione.

? Punti chiave Come ha perso l'equilibrio il trattore nel fitto uliveto?. Quali sono le cause tecniche individuate dai Carabinieri sul terreno?. Perché i soccorsi tempestivi non sono riusciti a salvare l'uomo?. Cosa emergerà dai rilievi tecnici sulla conformazione del pendio?.? In Breve Incidente avvenuto il 21 maggio poco dopo le ore 20:00 a Ferentillo.. Soccorso coordinato dai Vigili del Fuoco di Terni e dai Carabinieri.. Pericoli legati alla guida di mezzi agricoli su pendii irregolari locali.. Indagini in corso per accertare guasti tecnici o conformazione del terreno.. Un uomo di oltre novant’anni ha perso la vita ieri sera, il 21 maggio, dopo che il suo trattore si è ribaltato in un uliveto nel territorio di Ferentillo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Ferentillo: novantenne muore dopo il ribaltamento del trattore

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