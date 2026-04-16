Tragedia sulla superstrada | novantenne muore dopo il ribaltamento

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile lungo un tratto della superstrada vicino allo svincolo di Caccamo, nel territorio di Serrapetrona. Un uomo di 90 anni residente a Porto Sant’Elpidio è deceduto dopo che il veicolo si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Un tragico incidente stradale ha strappato la vita a un novantenne di Porto Sant’Elpidio nel tardo pomeriggio di questo mercoledì 15 aprile, lungo il tratto della superstrada in corrispondenza dello svincolo di Caccamo, nel territorio di Serrapetrona. La dinamica del sinistro, avvenuta intorno alle 17:20 in direzione verso il mare, vede come protagonista il ribaltamento di un’auto dopo una perdita di controllo in curva. Il conducente, un uomo prossimo ai novant’anni, è rimasto intrappolato tra le lamiere del veicolo. Nonostante l’intervento tempestivo delle squadre dei vigili del fuoco e del personale del 118, le speranze per la sua sopravvivenza si sono esaurite nel corso delle operazioni di soccorso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia sulla superstrada: novantenne muore dopo il ribaltamento Notizie correlate Casatenovo, tragedia sulla provinciale: muore ciclista dopo un maloreUna domenica pomeriggio che si è trasformata in tragedia quella dell'1 febbraio sulla provinciale La Santa, nel territorio di Casatenovo. Tragedia sulla Tangenziale Ovest: muore un uomo dopo l’impatto con un tirUn uomo di 66 anni ha perso la vita nella mattinata di questa domenica 12 aprile 2026, a seguito di un violento impatto sulla Tangenziale Ovest di... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Castelfranco, travolto e ucciso da un’auto pirata: Angiolo era uscito per la solita pedalata; Ucciso a 90 anni mentre va in bici, è caccia all’auto pirata. Angiolo travolto a pochi metri da casa. Tragedia sulla Cilentana, auto fuoristrada: muore 77enneUn grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla superstrada variante alla SS 18, nel tratto compreso tra lo svincolo di Cuccaro e quello di Futani. Un uomo è stato ritrovato senza ... ilmattino.it Terrore sulla Superstrada: auto contromano nel tunnel del Monte Barro, sfiorata la tragediaUn’auto contromano ha seminato il panico nella carreggiata nord del tunnel del Monte Barro, alle porte di Lecco. L’episodio è avvenuto lungo la Statale 36, una delle arterie più trafficate della zona. notizie.tiscali.it 45 minuti appesa al filo di un telefono: tragedia sventata grazie al sangue freddo e alla perfetta collaborazione tra i Carabinieri di Martina Franca e San Giorgio Ionico. - facebook.com facebook Un gesto di coraggio che ha impedito una tragedia e che oggi ha ricevuto il riconoscimento delle istituzioni. x.com