Tragedia a Poviglio | 81enne muore dopo il ribaltamento del trattore

Un incidente mortale si è verificato a Poviglio, dove un trattore si è ribaltato vicino al canale di San Sisto. L'81enne alla guida è rimasto intrappolato e non è riuscito a uscire prima di essere soccorso. I testimoni hanno chiamato subito i servizi di emergenza, che sono intervenuti rapidamente sul luogo dell’incidente. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e il personale sanitario, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

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? Punti chiave Come è successo il ribaltamento vicino al canale di San Sisto?. Chi ha dato l'allarme per i soccorsi immediati?. Perché le indagini si concentrano su un possibile malore improvviso?. Cosa ha causato il cedimento del terreno nel podere?.? In Breve Incidente avvenuto domenica 17 maggio 2026 verso le ore 17:30 a San Sisto.. Il figlio della vittima ha allertato i proprietari di un'azienda agricola limitrofa.. I Carabinieri indagano su un possibile malore dell'ottantunenne prima del ribaltamento.. Il mezzo è finito parzialmente in acqua in via Viazza San Sisto.. Un pensionato di 81 anni residente nella Bassa Parmense ha perso la vita domenica pomeriggio, 17 maggio 2026, dopo il ribaltamento di un trattore in un podere di località San Sisto, a Poviglio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Poviglio: 81enne muore dopo il ribaltamento del trattore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Trattore si ribalta a Poviglio, nulla da fare per un 81ennePoviglio (Reggio Emilia), 17 maggio 2026 – Infortunio agricolo con esito mortale, nella domenica pomeriggio, nelle campagne di Poviglio, in un podere... Tragedia sulla superstrada: novantenne muore dopo il ribaltamentoUn tragico incidente stradale ha strappato la vita a un novantenne di Porto Sant’Elpidio nel tardo pomeriggio di questo mercoledì 15 aprile, lungo il...