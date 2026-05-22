Tragedia a Bedollo | muore il 35enne travolto da un camion in cantiere
Un uomo di 35 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto in un cantiere a Bedollo, quando è stato investito da un camion. Le forze dell'ordine stanno cercando di chiarire le dinamiche dell’accaduto, concentrandosi sul ruolo dell’autista e sulle circostanze che hanno portato il veicolo a colpire il lavoratore. Si cercano risposte su cosa stesse facendo l’operaio al momento dell’impatto e su come l’autista non si sia accorto della presenza della persona. La vittima lavorava nel cantiere al momento della tragedia.
? Domande chiave Come ha fatto l'autista a non accorgersi del lavoratore?. Cosa stava facendo esattamente Viorel nel momento dell'impatto?. Perché i protocolli di sicurezza nei cantieri forestali hanno fallito?. Chi dovrà rispondere delle responsabilità legate alla manovra del camion?.? In Breve L'incidente è avvenuto il 22 aprile nella località Pittoi a Bedollo.. Il lavoratore è deceduto dopo trenta giorni di terapia intensiva a Trento.. L'impatto è causato da un camion in manovra di retromarcia nel cantiere.. Il decesso solleva dubbi sulla sicurezza nei cantieri forestali dell'Altopiano Pinè.. Il trentacinquesne Viorel Ciocan è deceduto nelle scorse ore presso il reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Chiara di Trento, dopo trenta giorni di sofferenze iniziati con un tragico incidente sul lavoro a Bedollo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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