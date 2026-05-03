Nella prima mattinata sul Grande raccordo anulare di Roma, all'altezza dell'uscita Tuscolana, si è verificato un incidente che ha coinvolto quattro persone. Un uomo di 35 anni è deceduto dopo essere stato investito da un'auto mentre si trovava sul posto. Altri tre individui sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine.

Tragedia all'alba sul Grande raccordo anulare di Roma, all'altezza dell'uscita Tuscolana. Un uomo di 35 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto mentre si era fermato per prestare soccorso a un automobilista coinvolto in un incidente. Altre tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale in codice giallo. Cosa è successo Secondo una prima ricostruzione, un primo veicolo sarebbe rimasto coinvolto in un incidente autonomo. Poco dopo, due automobilisti di passaggio si sono fermati, accostando le loro vetture, e sono scesi per prestare soccorso. E' in quel momento che una quarta auto, sopraggiunta lungo la carreggiata interna, ha investito uno dei soccorritori, che e' deceduto sul colpo.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Roma, tragedia sul Gra: scende per aiutare automobilista e viene travolto da un'auto: muore 35enne, altri 3 feriti

Ladri in fuga in auto travolgono una vettura. Distrutta una famiglia: morti padre, madre e figlio

Notizie correlate

Tragedia sul GRA all’alba: auto si ribalta e viene travolta, un morto e tre feritiABBONATI A DAYITALIANEWS Schianto sulla carreggiata interna all’altezza della Tuscolana Un grave incidente stradale si è verificato alle prime luci...

Incidente sul Gra all’alba, auto si ribalta e viene travolta: muore un uomo, tre feritiScontro a catena sulla carreggiata interna all’altezza della Tuscolana: tre feriti non gravi.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Roma, incidente sul grande raccordo anulare, tamponamento tra due auto: un morto; Roma, incidente mortale sul Gra altezza Aurelia: una vittima; Incidente mortale all’alba sul grande raccordo anulare. Viabilità in tilt; Roma, tamponamento tra due auto sul Gra: una vittima.

Si ferma per soccorrere un automobilista. Travolto e ucciso sul Grande Raccordo AnulareLa vittima un uomo di anni. L'incidente avvenuto all'alba sul Gra all'altezza della Tuscolana. Al vaglio la posizione di chi ha travolto e ucciso l'uomo ... rainews.it

Incidente sul raccordo anulare: auto si ribalta, travolto un soccorritore. Un morto e 3 feritiTragedia sul grande raccordo anulare di Roma. Un uomo di 35 anni è morto in un incidente stradale e altre tre persone sono rimaste ferite. Lo scontro si è consumato all'alba di oggi, domenica 3 maggio ... romatoday.it

Oggi la finale con Zverev a Madrid, poi il volo per Roma: i suoi piani - facebook.com facebook

Inceneritore Roma, Gualtieri in silenzio: rischia sanzioni Ue. @VinzBis x.com