Traffico Roma del 22-05-2026 ore 19 | 30

Alle ore 19:30 del 22 maggio 2026, il traffico a Roma risulta ancora molto intenso sul Raccordo Anulare, con una coda che interessa una buona parte della carreggiata. Le auto avanzano a passo lento e si registrano rallentamenti nelle zone più vicine all’ingresso e all’uscita principali. Le condizioni del traffico sono monitorate costantemente e si segnalano alcuni rallentamenti anche nelle vie limitrofe, creando una situazione di congestione che coinvolge diverse arterie della capitale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Luceverde Roma Bentrovati traffico ancora intenso sul Raccordo Anulare in particolare coda in carreggiata esterna tra Laurentina e Appia qui anche a causa di un incidente avvenuto in galleria incidente anche su via Pontina ci sono coda all'altezza di Castel Romano in direzione Latina ci spostiamo su via del Foro Italico tratta dalla tangenziale code a tratti tra viale di Tor di Quinto via Salaria in direzione di San Giovanni coda anche in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra Batteria Nomentana e via Salaria in centro dopo l'incendio di un veicolo resta chiuso Ponte Regina Margherita in direzione Prati si sta provvedendo a... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-05-2026 ore 19:30 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Nel traffico di Roma Sullo stesso argomento Traffico Roma del 05-05-2026 ore 19:30Luceverde Roma Bentrovati circolazione momento scorrevole sul grande raccordo anulare In entrambe le carreggiate un incidente l'ha letta e invece il... Traffico Roma del 19-05-2026 ore 19:30Luceverde Roma Buonasera residue code sono segnalate in tangenziale est e da Corso di Francia a viale della Moschea verso San Giovanni e dalla... Traffico Roma del 22-05-2026 ore 19:30Luceverde Roma Bentrovati traffico ancora intenso sul Raccordo Anulare in particolare coda in carreggiata esterna tra Laurentina e Appia qui anche a causa ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-05-2026 ore 18:40Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare Dove Al momento ... romadailynews.it Eludo News 20° uscita del nostro giornale per la seconda stagione di eLudo League. Risultati, curiosità e notizie del mondo eLudo Se trovi il tuo Team, condividi e metti like #eludo #revolution #eludonews #proclub x.com