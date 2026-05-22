Traffico Roma del 22-05-2026 ore 18 | 30

Il traffico sulla rete stradale di Roma alle 18:30 del 22 maggio 2026 presenta le consuete situazioni di coda sulle principali strade consolari. Nei punti nevralgici si registrano rallentamenti e allungamenti dei tempi di percorrenza. Le autorità hanno segnalato alcune congestioni in corrispondenza di arterie che collegano il centro città alle zone periferiche. Nessun incidente grave è stato comunicato, ma le condizioni del traffico richiedono attenzione per chi si muove in queste ore.

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