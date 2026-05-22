Traffico Roma del 22-05-2026 ore 18 | 30
Il traffico sulla rete stradale di Roma alle 18:30 del 22 maggio 2026 presenta le consuete situazioni di coda sulle principali strade consolari. Nei punti nevralgici si registrano rallentamenti e allungamenti dei tempi di percorrenza. Le autorità hanno segnalato alcune congestioni in corrispondenza di arterie che collegano il centro città alle zone periferiche. Nessun incidente grave è stato comunicato, ma le condizioni del traffico richiedono attenzione per chi si muove in queste ore.
Luceverde Roma trovati i consueti spostamenti di queste ore sulle principali strade consolari in uscita dalla città è sul Raccordo Anulare in particolare coda in carreggiata interna tra Cassia bis deve rientrare se l'aria è più avanti tra Nomentana e Prenestina stessa situazione carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina coda trattino uscita dalla città anche sul tratto Urbano della A24 roma-teramo Dapporto Tor Cervara problemi sulla tangenziale est e dopo un incidente da poco risolto riaperta la Galleria della Nuova Circonvallazione in direzione di San Giovanni restano incolonnamenti da viale di Tor di Quinto a batteria non ci... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Nel traffico di Roma
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