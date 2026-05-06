Traffico illecito di sostanze stupefacenti | scacco all' associazione a delinquere arresti e sequestri all' alba

Nelle prime ore di questa mattina, le forze di polizia hanno avviato un'operazione contro un'associazione a delinquere coinvolta nel traffico illecito di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno portato a diversi arresti e sequestri di droga nelle province di Salerno, Avellino, Napoli, Caserta e Latina. Le autorità hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari personali nei confronti di alcuni sospetti, in un'azione coordinata che ha coinvolto militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

In azione dalle prime ore di stamattina, nelle province di Salerno, Avellino, Napoli, Caserta e Latina, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno che stanno eseguendo un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di destinatari di.🔗 Leggi su Salernotoday.it Bari: scacco al clan Strisciuglio nel quartiere San Paolo. I Carabinieri arrestano 12 persone Notizie correlate Leggi anche: Traffico illecito di rifiuti tra Italia e Balcani: 6 arresti e sequestri per 300.000 euro Produzione e traffico illecito di stupefacenti, arrestato in città: deve scontare 4 anniLa polizia – ed in particolare personale dell’Ufficio Immigrazione - ha tratto in arresto un cittadino straniero per il reato di produzione e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Traffico illecito di sostanze stupefacenti: scacco all'associazione a delinquere, arresti e sequestri all'alba; Traffico di droga, estorsione e armi: sgominata associazione a Roma vicina a clan Senese; TRAFFICO DI DROGA E SEQUESTRI: L’OPERAZIONE DA SALERNO ANCHE A LATINA; Maxi blitz a Roma, 18 arresti. Elicotteri all'alba al Tuscolano. Traffico di droga, arresti e sequestri per 780mila euroDalle prime ore di questa mattina, nelle province di Salerno, Avellino, Napoli, Caserta e Latina i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno stanno eseguendo un'ordinanza di ... casertanews.it Traffico di droga, sequestri e tentati omicidi: diciotto arresti a RomaCon l’arresto di 18 persone, 16 in carcere e due ai domiciliari, è stata smantellata a Roma un’associazione criminale - ritenuta dagli investigatori tra ... gds.it Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Arresti e sequestri anche a Salerno Operazione della Guardia di Finanza in corso nelle province di Salerno, Avellino, Napoli, Caserta e Latina con i finanzieri del Comando Provin - facebook.com facebook