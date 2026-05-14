Traffico illecito di rifiuti e gestione non autorizzati arresti e sequestro di terreni e beni

La Direzione Investigativa Antimafia, sotto la supervisione della Direzione Distrettuale Antimafia, ha emesso un'ordinanza cautelare che coinvolge tre persone, due delle quali sono fratelli, arrestate agli arresti domiciliari, e un imprenditore edile, a cui è stata applicata una misura interdittiva. Contestualmente, sono stati sequestrati terreni e beni legati a un’attività di traffico illecito di rifiuti e gestione non autorizzata. L'operazione segue una serie di indagini sulla gestione illecita di materiali e risorse.

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La Direzione Investigativa Antimafia, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia messinese, ha eseguito un,ordinanza cautelare, emessa dal Gip del Tribunale nei confronti di 3 persone, di cui due fratelli, agli arresti domiciliari e un imprenditore edile raggiunto dalla misura interdittiva.🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Operazione “Millennium”: traffico illecito di rifiutiOperazione “Millennium”: smantellato un sistema illecito nella gestione dei rifiuti delle bonifiche del Parco della Salute di Torino Un articolato... Verona, traffico illecito di oro tra Italia e Austria: maxi sequestro da 1,3 milioni(LaPresse) Un’organizzazione criminale dedita al traffico illecito di oro tra Veneto e Austria è stata smantellata dalla Guardia di Finanza di Verona... Temi più discussi: Traffico illecito di rifiuti verso l'Est, giudizio immediato: in sette vanno a processo; Traffico illecito di rifiuti, chiuse indagini: ventuno davanti al gup per l'udienza preliminare; Traffico illecito di rifiuti tra Brindisi ed Est Europa, in 7 a giudizio immediato; Traffico di rifiuti e danni ambientali: sequestrato impianto di biogas. Festa della Polizia Locale, un suicidio sventato e l’inchiesta sul traffico illecito di rifiuti: premiati 12 agenti di Savona x.com Mafia: appalti e traffico illecito rifiuti, arrestati due fratelli e un imprenditoreDue fratelli e un imprenditore hanno gestito con metodologia mafiosa degli appalti pubblici e il traffico illecito di rifiuti speciali. meridionews.it Messina, discariche abusive in città e traffico illecito di rifiuti: arrestati due fratelli, interdittiva per un imprenditore edileSono 21 in totale gli avvisi di garanzia emessi. In un terreno privato anche materiali di risulta derivanti da lavori eseguiti, tra gli altri, nel cimitero monumentale in quello di Granatari ... msn.com