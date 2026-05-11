Scienza e creatività femminile | un incontro Tra le pieghe del Barocco al Circolo Aurora
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Continua il fortunato ciclo di incontri collegato alla mostra "Tra le pieghe del Barocco", un percorso che sta esplorando lo "stupore e le nuove idee nel palcoscenico del mondo". Il prossimo appuntamento, previsto per mercoledì 13 maggio alle 17,30, promette di accendere i riflettori su un.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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