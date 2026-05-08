Il Barocco musicale in Germania | concerto dell' Ensemble Il Serpotta al Museo civico di Castelbuono

Al Museo Civico di Castelbuono si svolge l'apertura della stagione concertistica 2026 di BCsicilia Musica Antica, una rassegna promossa dal Dipartimento di Musica di BCsicilia con il patrocinio del Comune. Il concerto vede protagonista l’Ensemble Il Serpotta, che propone un repertorio dedicato al periodo barocco musicale in Germania. L’evento fa parte di un calendario che prevede altre esibizioni fino alla fine dell’anno.

Il Museo Civico di Castelbuono ospita l’apertura del calendario 2026 della stagione concertistica di BCsicilia Musica Antica, rassegna promossa dal Dipartimento di Musica di BCsicilia con il patrocinio del Comune di Castelbuono.L’iniziativa inaugura un nuovo ciclo di appuntamenti dedicati alla.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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