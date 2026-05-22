Tra il Bologna e Italiano c’è ancora domani Ma questa lunga attesa può giocare contro

Tra il Bologna e l’Italiano c’è ancora un giorno di tempo prima di una decisione ufficiale. La giornata di ieri si è conclusa con molte voci e discussioni, anche se l’attenzione si concentra già sulla mossa di Antonio Conte, che aveva annunciato il suo addio a Napoli nei giorni scorsi. La situazione tra le panchine più calde della Serie A resta incerta, mentre le trattative e le decisioni ufficiali sono attese nei prossimi giorni.

Tanto fumo ieri nella grigliata di saluti a Castel Volturno, ma l’arrosto Antonio Conte l’aveva servito già nei giorni scorsi con la scelta di lasciare Napoli, adesso epicentro di tutte le scosse alle panchine più calde della serie A. E una grigliata chiuderà, come da tradizione, anche la stagione sportiva del Bologna domenica sera. Ma a Casteldebole ci sarà ancora più carne al fuoco a partire da lunedì, perché a bocce ferme e barbecue spenti, Vincenzo Italiano e i dirigenti rossoblù consumeranno finalmente l’incontro che dovrà definire il futuro. In un modo o nell’altro. Quello ideale del Bologna lo ha scandito ancora una volta... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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AD Bologna a Sky: Ribadisco che Vincenzo Italiano è il nostro allenatore, non solo perché ha un contratto in essere ma anche perché è contento del percorso che ha costruito con i nostri giocatori in questi due anni. Dunque non si tratta solamente di un fatto c x.com

Tra il Bologna e Italiano c’è ancora domani. Ma questa lunga attesa può giocare controFenucci: Speriamo che lui abbia di noi la stima che noi abbiamo di lui. La settimana prossima l’incontro, mentre infuria il valzer panchine . sport.quotidiano.net

Un finale ancora da scrivere. Italiano aspetta la chiamata del club. Sul tavolo dell’incontro c’è il futuroIeri ancora nessun confronto per sapere se le strade del tecnico e della società continueranno ancora insieme. L’allenatore vuole capire che Bologna avrà senza l’Europa e quale obiettivo gli verrà chi ... sport.quotidiano.net