Italiano | Questa non è una rosa per giocare 4 competizioni

Il Bologna si concentra sull'obiettivo di raggiungere l'ottavo posto nella classifica di fine stagione. La squadra ha ribadito che, nonostante le quattro competizioni a cui partecipa, il focus rimane sulla posizione in campionato. La stagione si avvia alla conclusione e i giocatori sono impegnati a mantenere alta la concentrazione per ottenere il risultato desiderato. La squadra si prepara quindi alle ultime partite con questa priorità.

Bologna, 3 maggio 2026 – Obiettivo ottavo posto. Non cambia il mantra per questo finale di stagione per il Bologna. A sottoscrivere il target da qui alla fine è Vincenzo Italiano che ha commentato il pareggio avaro di emozioni nel match di mezzogiorno al Dall’Ara: “I miei giocatori hanno cercato di dare il massimo. Dovevamo essere più veloci nel giro palla, ma non ci siamo riusciti. Però credo che senza palla abbiamo lavorato bene e se avessimo avuto questa attenzione in altre gare, forse non avremmo perso. Abbiamo ancora 9 punti a disposizione per blindare l'ottavo posto, è il nostro obiettivo”. Inevitabile poi non parlare del futuro,...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Telecolore. . Parmitano che è stato il primo italiano (e terzo europeo) al comando della Stazione Spaziale Internazionale e primo italiano ad effettuare un'attività extraveicolare, il 9 luglio 2013, con 6 ore e 7 minuti di passeggiata spaziale - facebook.com facebook