Toyota trionfa in Europa | i concessionari scelgono il marchio nipponico

In Europa, il marchio giapponese ha conquistato una posizione di rilievo tra i concessionari, che preferiscono il suo marchio rispetto ad altri. Questo risultato si riflette in un aumento delle vendite e in una maggiore preferenza per i modelli Toyota rispetto alla media del settore. Il successo si deve anche a pratiche di vendita e gestione specifiche adottate dall’azienda, che vengono apprezzate dagli operatori del settore. Le strategie adottate nel processo di vendita e gestione sembrano aver contribuito alla crescita del marchio nel mercato europeo.

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