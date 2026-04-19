Imola trionfa con 92.000 spettatori | Toyota vince Ferrari seconda

Il fine settimana all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari si è concluso con un’affluenza di circa 92.000 spettatori. Le competizioni hanno visto la vittoria di una vettura Toyota, mentre la Ferrari si è classificata seconda. L’evento ha attirato un grande pubblico, che ha assistito alle gare di resistenza e velocità in un clima di grande partecipazione. I risultati ufficiali mostrano la classifica finale delle principali vetture in gara.

Il weekend della resistenza e della velocità all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari si è concluso con un bilancio che parla di numeri monumentali: 92.175 presenze complessive hanno animato l’evento che ha trasformato Imola nel baricentro del mondiale. La sfida delle 6 Ore, che ha inaugurato il calendario del campionato mondiale endurance, ha la vittoria della Toyota Racing composta da Brendon Hartley, Sébastien Buemi e Ryo Hirakawa, mentre la Ferrari AF Corse numero 51 ha conquistato il secondo gradino del podio nella categoria Hypercar. L’atmosfera che ha avvolto il territorio è iniziata già nelle prime ore del fine settimana, quando la parata dei piloti in piazza Matteotti ha dato il via alle celebrazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Imola trionfa con 92.000 spettatori: Toyota vince, Ferrari seconda Notizie correlate WEC, Toyota torna a vincere la 6 Ore di Imola. Ferrari seconda con l’equipaggio di GiovinazziRyo Hirakawa/Brendon Hartley/Sébastien Buemi iniziano nel migliore dei modi il FIA World Endurance Championship 2026 ottendno la 50ma affermazione in... Wec, è festa Toyota a Imola: 50esima vittoria nella centesima partenza. Ferrari 51 secondaDoveva essere la festa della Ferrari, ma a rovinare i piani del Cavallino ci ha pensato la Toyota TR010 Hybrid. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: WEC | Qualifiche 6 Ore Imola: pole position per la Ferrari #51, successo anche la McLaren #10 in LMGT3; Toyota Racing trionfa alle Sei Ore di Imola 2026: un inizio drammatico per la stagione WEC. Toyota trionfa alla 6 Ore di Imola nel WEC, Ferrari seconda con GiovinazziToyota trionfa alla 6 Ore di Imola con la nuova TR010 Hybrid, Ferrari n.?51 seconda dopo una battaglia strategica ... it.blastingnews.com