Giusy Ferreri ha depositato presso l'EUIPO il marchio sonoro della propria voce, diventando la prima artista in Europa a farlo. L’obiettivo è proteggere il timbro vocale dall’uso non autorizzato da parte dell’intelligenza artificiale. La registrazione riguarda un segno distintivo legato alla voce dell’artista, che può essere utilizzato per impedire l’uso improprio o la clonazione tramite tecnologia digitale.

Giusy Ferreri è la prima cantante in Europa ad aver registrato il proprio marchio vocale contro l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. È stato depositato all’EUIPO, l’European Union Intellectual Property Office, allo scopo di rendere propria, e in qualche modo far rimanere ufficiale, ciò che è già di proprietà, ovvero la voce dell’artista. Nel deposito compare il file audio con il quale la cantante pronuncia il proprio nome. La voce di Giusy Ferreri è un marchio registrato Nel resto del mondo è qualcosa di già accaduto, mentre in Europa e per un artista italiano è una novità. Giusy Ferreri ha registrato il marchio della propria voce. Nel deposito di EUIPO, l’European Union Intellectual Property Office, si trova la registrazione audio di una semplice frase che dura pochi secondi.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giusy Ferreri deposita il marchio sonoro della propria voce per non farsi clonare dall'IA, prima in Europa

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