In tribunale si è svolta l'udienza di divorzio tra un ex calciatore e un'ex conduttrice televisiva, con una decisione prevista entro un mese. Durante l'udienza si è parlato anche di una causa riguardante un orologio di lusso e il mantenimento dei figli, che prosegue da diverso tempo. La coppia si è sposata 21 anni fa e negli ultimi quattro anni ha affrontato controversie legali che hanno attirato l'attenzione pubblica.

La fine di una fiaba romantica iniziata 21 anni fa con delle nozze da reali e poi trascinata nel melodramma delle cause in tribunale negli ultimi 4 anni. Francesco Totti e Ilary Blasi hanno partecipato questa mattina alla prima (e ultima) udienza del loro divorzio davanti al tribunale di Roma. Entro un mese il giudice Gianluca Gelso ratificherà il provvedimento e torneranno rispettivamente "celibe" e "nubile", liberi quindi di risposarsi. In particolare Ilary ha già pronto il matrimonio con Bastian Muller. Invece la causa di separazione per definire le questioni economiche e il mantenimento dei tre figli proseguirà ancora. Totti e Ilary... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Totti e Ilary Blasi in tribunale per l'udienza sul divorzio: entro un mese saranno liberi di risposarsi. Ma la causa per Rolex e mantimento figli va avanti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Totti e Ilary Blasi in aula per l'udienza sul divorzio: entro un mese torneranno celibe e nubile

Sullo stesso argomento

Totti e Ilary Blasi in tribunale per l'udienza sul divorzio: entro un mese torneranno celibe e nubile. Ma la causa per Rolex e mantimento figli va avantiLa fine di una fiaba romantica iniziata 21 anni fa con delle nozze da reali e poi trascinata nel melodramma delle cause in tribunale negli ultimi 4...

Totti e Ilary Blasi in Aula per l'udienza sul divorzio: entro un mese torneranno celibe e nubile. Ma la causa per Rolex e mantimento figli va avantiLa fine di una fiaba romantica iniziata 21 anni fa con delle nozze da reali e poi trascinata nel melodramma delle cause in tribunale negli ultimi 4...

Francesco Totti e Ilary Blasi in aula: oggi l’udienza che può chiudere la guerra tra Rolex e assegni roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Ilary Blasi sprizza gioia con il suo nuovo fidanzato: mi dà gioia e sicurezza reddit

Totti e Ilary Blasi, ultimo atto: niente accordo ma sarà divorzio. E lei potrà sposare BastianC'eravamo tanto amati. Ma tanto. Adesso però ognuno per sé, anche senza accordo. Francesco Totti e Ilary Blasi si sono trovati oggi in tribunale a Roma per l'ultima, almeno per ora, udienza di divorzi ... corrieredellosport.it

Totti e Ilary Blasi in Aula per l'udienza sul divorzio: entro un mese torneranno celibe e nubile. Ma la causa per Rolex e mantimento figli va avantiLa fine di una fiaba romantica iniziata 21 anni fa con delle nozze da reali e poi trascinata nel melodramma delle cause in tribunale negli ultimi 4 anni. Francesco Totti e Ilary Blasi ... ilmessaggero.it