Totti e Ilary Blasi in tribunale per l' udienza sul divorzio | entro un mese saranno liberi di risposarsi Ma la causa per Rolex e mantimento figli va avanti

Da ilmessaggero.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In tribunale si è svolta l'udienza di divorzio tra un ex calciatore e un'ex conduttrice televisiva, con una decisione prevista entro un mese. Durante l'udienza si è parlato anche di una causa riguardante un orologio di lusso e il mantenimento dei figli, che prosegue da diverso tempo. La coppia si è sposata 21 anni fa e negli ultimi quattro anni ha affrontato controversie legali che hanno attirato l'attenzione pubblica.

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La fine di una fiaba romantica iniziata 21 anni fa con delle nozze da reali e poi trascinata nel melodramma delle cause in tribunale negli ultimi 4 anni. Francesco Totti e Ilary Blasi hanno partecipato questa mattina alla prima (e ultima) udienza del loro divorzio davanti al tribunale di Roma. Entro un mese il giudice Gianluca Gelso ratificherà il provvedimento e torneranno rispettivamente "celibe" e "nubile", liberi quindi di risposarsi. In particolare Ilary ha già pronto il matrimonio con Bastian Muller. Invece la causa di separazione per definire le questioni economiche e il mantenimento dei tre figli proseguirà ancora. Totti e Ilary... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Totti e Ilary Blasi in aula per l'udienza sul divorzio: entro un mese torneranno celibe e nubile

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