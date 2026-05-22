Totti e Ilary Blasi in tribunale per l' udienza sul divorzio | entro un mese torneranno celibe e nubile Ma la causa per Rolex e mantimento figli va avanti

Da ilmessaggero.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In tribunale si è tenuta l'udienza di divorzio tra un ex calciatore e una conduttrice televisiva, con l’obiettivo di definire la separazione dopo 21 anni di matrimonio. I due hanno deciso di procedere con la fine del matrimonio e si prevede che entro un mese entrambi saranno ufficialmente divorziati. La causa riguarda anche questioni legate alla proprietà di un orologio di lusso e al mantenimento dei figli, mentre i procedimenti legali sono in corso da circa quattro anni.

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La fine di una fiaba romantica iniziata 21 anni fa con delle nozze da reali e poi trascinata nel melodramma delle cause in tribunale negli ultimi 4 anni. Francesco Totti e Ilary Blasi hanno partecipato questa mattina alla prima (e ultima) udienza del loro divorzio davanti al tribunale di Roma. Entro un mese il giudice Gianluca Gelso ratificherà il provvedimento e torneranno rispettivamente celibe e nubile, liberi quindi di risposarsi. In particolare Ilary ha già pronto il matrimonio con Bastian Muller. Invece la causa di separazione per definire le questioni economiche e il mantenimento dei tre figli proseguirà ancora. Totti e Ilary Blasi, l'udienza per il divorzio Un’udienza durata circa due ore e che ha visto l’ex capitano giallorosso e la conduttrice uscire separati, a distanza di circa 15 minuti l’uno dall’altra, dal tribunale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

totti e ilary blasi in tribunale per l udienza sul divorzio entro un mese torneranno celibe e nubile ma la causa per rolex e mantimento figli va avanti
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