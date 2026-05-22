In tribunale si sono presentati questa settimana i due protagonisti di una lunga storia, iniziata con un matrimonio durato 21 anni e conclusasi con una causa di divorzio. Durante l’udienza, è stato stabilito che entro un mese entrambi torneranno ufficialmente singoli, senza più vincoli legali di matrimonio. Tuttavia, il procedimento giudiziario prosegue, con questioni ancora aperte riguardo a un orologio di lusso e all’affido dei figli. La vicenda ha visto nel tempo momenti di grande attenzione e discussioni pubbliche.

La fine di una fiaba romantica iniziata 21 anni fa con delle nozze da reali e poi trascinata nel melodramma delle cause in tribunale negli ultimi 4 anni. Francesco Totti e Ilary Blasi hanno partecipato questa mattina alla prima (e ultima) udienza del loro divorzio davanti al tribunale di Roma. Entro un mese il giudice Gianluca Gelso ratificherà il provvedimento e torneranno rispettivamente celibe e nubile, liberi quindi di risposarsi. In particolare Ilary ha già pronto il matrimonio con Bastian Muller. Invece la causa di separazione per definire le questioni economiche e il mantenimento dei tre figli proseguirà ancora. Totti e Ilary Blasi, l'udienza per il divorzio Un’udienza durata circa due ore e che ha visto l’ex capitano giallorosso e la conduttrice uscire separati, a distanza di circa 15 minuti l’uno dall’altra, dal tribunale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Totti e Ilary Blasi in Aula per l'udienza sul divorzio: entro un mese torneranno celibe e nubile. Ma la causa per Rolex e mantimento figli va avanti

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