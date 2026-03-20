Everton-Chelsea | formazioni statistiche e anteprima

Nella partita tra Everton e Chelsea, sono state rese note le formazioni e le statistiche aggiornate. L'incontro si svolge il 20 marzo 2026 alle 17:55 e si presenta come una sfida importante per entrambe le squadre, con il Chelsea che cerca di ottenere una vittoria fondamentale per la corsa europea. I dettagli sono stati pubblicati recentemente sul sito 101greatgoals.

2026-03-20 17:55:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il Chelsea vorrà disperatamente tornare a vincere in uno scontro chiave nella corsa per l’Europa. Il Chelsea si dirige all’Everton con Liam Rosenior ancora fiducioso che la sua squadra possa concludere positivamente la stagione dopo i difficili risultati in Europa e Premier League. I Blues sono stati eliminati dalla Champions League martedì quando il Paris Saint-Germain ha completato una vittoria complessiva per 8-2 negli ottavi di finale con una vittoria per 3-0 allo Stamford Bridge. Quella serata umiliante è seguita alla frustrante sconfitta interna per 1-0 contro il Newcastle United, che ha danneggiato le speranze del Chelsea di qualificarsi per la Champions League della prossima stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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