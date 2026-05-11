Tottenham-Leeds | anteprima statistiche formazioni previste e dove guardare la grande battaglia per la retrocessione
Stasera si gioca una partita importante tra Tottenham e Leeds, due squadre coinvolte nella lotta per evitare la retrocessione. Le formazioni sono ancora da definire, ma le previsioni indicano una sfida combattuta. La partita sarà trasmessa in diretta e rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre, con gli allenatori pronti a schierare le proprie strategie per ottenere i tre punti fondamentali.
2026-05-11 10:29:00 Giorni caldissimi in redazione! L’allenatore del Tottenham Roberto De Zerbi non si lascia trasportare dopo le vittorie consecutive e accetta che il Leeds presenterà una dura prova stasera. Gli Spurs sono usciti dagli ultimi tre con una vittoria per 2-1 in casa dell’Aston Villa lo scorso fine settimana e hanno la possibilità di confermarlo contro una squadra del Leeds la cui recente rinascita li ha visti uscire dalla zona retrocessione. Gli uomini di Daniel Farke hanno fatto un ritorno impressionante nella massima serie e De Zerbi sa che il Leeds non deve essere sottovalutato. “Prima di tutto, in questo momento giochiamo contro una delle migliori squadre del campionato”, ha detto.🔗 Leggi su Justcalcio.com
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