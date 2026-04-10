Monreale Moda | in piazza Guglielmo nel weekend sfilano l' eccellenza e le tendenze del momento

Nella piazza principale di Monreale, nel fine settimana dell’11 e 12 aprile 2026, si svolgerà la nuova edizione di Monreale Moda. L’evento, patrocinato dal Comune, presenterà sfilate di abbigliamento e accessori, con una selezione di brand e designer locali e nazionali. La manifestazione si svolge in una location storica della città, offrendo un’occasione per scoprire le tendenze e le creazioni del momento.

Monreale dall'eleganza alla creatività. L'11 e il 12 aprile 2026, la splendida cornice di piazza Guglielmo ospiterà la nuova edizione di Monreale Moda, patrocinata dal Comune di Monreale un evento che promette di essere un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della moda e del design, con. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Due giorni di moda nel cuore di Monreale: l’11 e il 12 aprile Piazza Guglielmo è passerella a cielo aperto Monreale si tinge di blu: il 2 aprile la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo a Piazza Guglielmo IIIl prossimo 2 aprile 2026, la Città di Monreale celebrerà la Giornata Mondiale sull’Autismo con un’intera giornata dedicata alla sensibilizzazione,... Temi più discussi: Nel weekend torna Monreale Moda in piazza Guglielmo; Due giorni di moda nel cuore di Monreale: l'11 e il 12 aprile Piazza Guglielmo è passerella a cielo aperto; Due giorni di moda nel cuore di Monreale | l’11 e il 12 aprile Piazza Guglielmo è passerella a cielo aperto; Monreale, esumazioni ordinarie 2026: scadono i termini delle inumazioni in campo comune, avviso ai familiari. Sparatoria in piazza a Monreale, due morti e tre feritiE' di due morti e tre feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). Le vittime hanno 25 anni e 23 anni; i feriti 26 anni, 33 anni e 16 anni ... ansa.it Monreale, sparatoria in piazza: tre ragazzi morti, due feriti. «Una lite per futili motivi, in azione un commando di giovani dello Zen di Palermo».Davanti a decine di persone si sono sfidati a colpi di pistola dopo aver litigato per banalità: una parola di troppo, una battuta, racconta chi c’era. Ma se l’origine della folle lite di ieri a ... corriere.it LA SCUOLA DEI TALENTI – IN THE WORLD unica sede a Palermo & monreale hollywood Live & Programma nel mondo | Smartphone & Social Canto • Ballo • Moda • Cinema Talent show digitale trasmesso su YouTube e social Produzione in st - facebook.com facebook