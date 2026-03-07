BCC San Giovanni Rotondo torna Letteratura e Territorio | la rassegna culturale riparte con Marcello Veneziani e Cristina Comencini

La BCC di San Giovanni Rotondo ha annunciato il ritorno della rassegna culturale “Letteratura e Territorio”, che riprenderà nelle prossime settimane. La manifestazione vedrà la partecipazione di Marcello Veneziani e Cristina Comencini, che terranno incontri pubblici in diverse location della città. La rassegna coinvolge autori e pubblico in eventi dedicati alla letteratura e alla cultura del territorio locale.

Il primo incontro è in programma martedì 31 marzo 2026 alle ore 18.30 presso l’Auditorium Maria Pyle, nel complesso della Chiesa di San Pio da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo. Ospite della serata sarà il giornalista, scrittore e filosofo Marcello Veneziani, che presenterà il suo libro Nietzsche e Marx si davano la mano. Il secondo appuntamento si terrà giovedì 9 aprile 2026 alle ore 18.30, sempre all’Auditorium Maria Pyle. Protagonista sarà la regista, sceneggiatrice e scrittrice Cristina Comencini, che presenterà il suo libro L’epoca felice. «Siamo particolarmente felici – dichiara... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - BCC San Giovanni Rotondo, torna “Letteratura e Territorio”: la rassegna culturale riparte con Marcello Veneziani e Cristina Comencini Sport, nasce la Us Atletica San Giovanni RotondoLa scuola, che conta al momento più di cinquanta iscritti, è stata assoluta protagonista degli eventi sportivi cittadini e di Capitanata. Leggi anche: A San Giovanni Rotondo un albero per la salute mentale Una selezione di notizie su San Giovanni Rotondo. Temi più discussi: BCC San Giovanni Rotondo, torna Letteratura e Territorio; San Giovanni Rotondo corre nel segno di San Pio: torna la Mezza del Santo; NEWS ON LINE, Sociale Lucera, grande partecipazione alla mattinata di donazione di sangue nel centro storico; SAN GIOVANNI ROTONDO CANILE San Giovanni Rotondo, lavori al canile comunale: interventi per oltre 170 mila euro. BCC San Giovanni Rotondo, torna Letteratura e Territorio: la rassegna culturale riparte con Marcello Veneziani e Cristina ComenciniDopo lo straordinario successo dell’appuntamento inaugurale della seconda edizione, che ha visto protagonista il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, torna la rassegna culturale L ... statoquotidiano.it SAN GIOVANNI ROTONDO San Giovanni Rotondo, l’Albero della Salute Mentale: un leccio per promuovere benessere e consapevolezzaIl Centro di Salute Mentale Antonio Raimondo Pettolino promuove una giornata dedicata alla sensibilizzazione sul benessere psicologico ... statoquotidiano.it L’uomo sarebbe giunto da solo al punto di primo intervento del comune Foggiano e, una volta stabilizzato, è stato trasferito a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo - facebook.com facebook