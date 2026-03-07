BCC San Giovanni Rotondo torna Letteratura e Territorio | la rassegna culturale riparte con Marcello Veneziani e Cristina Comencini

La BCC di San Giovanni Rotondo ha annunciato il ritorno della rassegna culturale “Letteratura e Territorio”, che riprenderà nelle prossime settimane. La manifestazione vedrà la partecipazione di Marcello Veneziani e Cristina Comencini, che terranno incontri pubblici in diverse location della città. La rassegna coinvolge autori e pubblico in eventi dedicati alla letteratura e alla cultura del territorio locale.

Il primo incontro è in programma martedì 31 marzo 2026 alle ore 18.30 presso l’Auditorium Maria Pyle, nel complesso della Chiesa di San Pio da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo. Ospite della serata sarà il giornalista, scrittore e filosofo Marcello Veneziani, che presenterà il suo libro Nietzsche e Marx si davano la mano. Il secondo appuntamento si terrà giovedì 9 aprile 2026 alle ore 18.30, sempre all’Auditorium Maria Pyle. Protagonista sarà la regista, sceneggiatrice e scrittrice Cristina Comencini, che presenterà il suo libro L’epoca felice. «Siamo particolarmente felici – dichiara... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

