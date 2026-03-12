Valdichiana Designer Village una domenica con Cristina D’Avena

Valdichiana Designer Village di Foiano della Chiana ospiterà domenica 12 marzo 2026 una giornata dedicata a Cristina D’Avena. La cantante sarà presente per incontrare i fan e firmare autografi, attirando numerose persone provenienti dalla zona e non solo. L’evento si svolgerà all’interno del centro commerciale, che si prepara ad accogliere visitatori di tutte le età per questa occasione speciale.

Arezzo, 12 marzo 2026 – Valdichiana Designer Village di Foiano della Chiana si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi alle porte della primavera. Domenica 15 marzo la Piazza Maggiore del Village si trasformerà in un grande palcoscenico dedicato alla musica dei cartoni animati con Cristina D’Avena, protagonista di un evento speciale pensato per coinvolgere intere generazioni. A partire dalle 17:30 il pubblico potrà cantare e rivivere dal vivo alcune delle sigle più amate della televisione italiana, in un pomeriggio all’insegna dell’energia, della nostalgia e del divertimento. L’evento, a ingresso gratuito, è rivolto a famiglie, bambini e appassionati di ogni età: dai più piccoli, che scoprono oggi quei personaggi animati, agli adulti cresciuti con le indimenticabili canzoni dei cartoni animati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Valdichiana Designer Village, una domenica con Cristina D’Avena Articoli correlati Cristina D’Avena arriva a Foiano. Concerto al Valdichiana Village. Le sigle dei cartoni protagonisteUn concerto per tornare bambini quello in programma domenica 15 marzo al Valdichiana Outlet Village di Foiano dove sarà ospite Cristina d’Avena... Cristina D’Avena arriva a Foiano, concerto al Valdichiana Village: ecco le sigle dei cartoniArezzo, 4 marzo 2026 – In arrivo un concerto per tornare bambini quello in programma domenica 15 marzo al Valdichiana Outlet Village di Foiano dove... Tutti gli aggiornamenti su Valdichiana Designer Village Via ai saldi, Valdichiana Designer Village preso d'assalto: tutti a caccia dell'affare. I prodotti più ricercatiInteressanti le differenze generazionali che emergono. Tra i visitatori più giovani, nella fascia 18-34 anni, cresce l’orientamento verso capi leisure, legati allo stile e al tempo libero, con una ... corrierediarezzo.it Valdichiana Designer Village sostiene il Centro regionale per l’epilessiaArezzo, 11 febbraio 2026 – In occasione della Giornata Mondiale dell’Epilessia, celebrata il 9 febbraio 2025, l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia ha inaugurato la nuova area dedicata ... lanazione.it