Alba Parietti sarà la madrina del Palio di Ferrara, in programma quest’anno. L’attrice interpreterà il ruolo di Bianca Maria d’Este, nota per il suo carattere colto ed elegante. La manifestazione si svolgerà nel capoluogo emiliano, e tra le personalità presenti ci saranno anche Vittorio Sgarbi, Piero Pelù, Anna Falchi ed Elena Radonicich. La scelta di Parietti si inserisce in un calendario ricco di eventi culturali e tradizionali.

Ferrara, 22 maggio 2026 – Vittorio Sgarbi, Pierò Pelù, Anna Falchi, Elena Radonicich e quest’anno Alba Parietti. Sarà lei la madrina dell’edizione 2026 del Magnifico Corteo del Palio di Ferrara, che si svolgerà sabato 23 maggio. Parietti non è nuova a ruoli di questo tipo: per esempio, nel 1993 interpretò Matilde di Canossa durante il Corteo Storico Matildico, manifestazione nel comune di Quattro Castella, in provincia di Reggio-Emilia, che intende rievocare l’episodio della cosiddetta “reinfeudazione” di Matilde promossa da Enrico V (interpretato da Biagio Antonacci) nell’anno 1111. Sono trascorsi 33 anni da quella rievocazione: all’epoca Alba Parietti era uno dei primi volti della televisione italiana, figura emergente della cultura pop. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alba Parietti madrina del Palio di Ferrara: “Interpreterò Bianca Maria d’Este, era colta ed elegante”

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