Torino vs Juventus trentottesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La trentottesima giornata del campionato di Serie A 20252026 presenta il derby della Mole tra Torino e Juventus. La partita si svolgerà in un clima di grande attesa, con i granata che puntano a consolidare la loro posizione in classifica e i bianconeri che cercano di ottenere i punti necessari per qualificarsi alla prossiva Champions League. La gara si disputerà in giornata e sarà trasmessa su canali televisivi e piattaforme online dedicate.

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