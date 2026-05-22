Torino vs Juventus trentottesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
La trentottesima giornata del campionato di Serie A 20252026 presenta il derby della Mole tra Torino e Juventus. La partita si svolgerà in un clima di grande attesa, con i granata che puntano a consolidare la loro posizione in classifica e i bianconeri che cercano di ottenere i punti necessari per qualificarsi alla prossiva Champions League. La gara si disputerà in giornata e sarà trasmessa su canali televisivi e piattaforme online dedicate.
Gara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Si prevede un derby della Mole ad alta tensione con i granata che cercheranno di affossare le residue speranze dei bianconeri di raggiungere la qualificazione alla Champions League 20252026. TORINO VS JUVENTUS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I granata scenderanno in campo senza assilli, avendo già raggiunto la salvezza matematica. Trattandosi, però di un derby, la squadra di D’Aversa cercherà la vittoria per la supremazia cittadina. Missione quasi impossibile quella che attende i bianconeri che, dopo la sconfitta contro la Fiorentina, devono battere il Torino e sperare che almeno due tra Como, Milan e Roma non vincano le rispettive partite per rientrare tra le prime quattro. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Torino Vs Juventus Serie A 15/16
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