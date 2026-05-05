Catanzaro vs Bari trentottesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentottesima giornata del campionato di Serie B 20252026, si affrontano Catanzaro e Bari. La squadra calabrese, già qualificata ai playoff, gioca in casa contro i pugliesi, ancora impegnati nella lotta per la salvezza. La partita si svolge in un momento in cui entrambe le formazioni cercano di ottenere i tre punti, con diverse situazioni di classifica da gestire. La sfida si può seguire in diretta secondo le modalità di trasmissione previste.

Gara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I calabresi, già qualificati ai playoff, ospitano i pugliesi che sperano nel miracolo salvezza. Catanzaro vs Bari si giocherà venerdì 8 maggio 2026 alle ore 20.30 presso lo stadio Ceravolo CATANZARO VS BARI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La sconfitta contro il Palermo nella penultima giornata ha cambiato poco nella classifica dei calabresi, ormai certi del quinto posto, non potendo più raggiungere i siciliani al quarto posto, nè essere raggiunti dal Modena.. Ad ogni modo, il match contro il Bari rappresenta un bel banco di prova in vista dei playoff. I pugliesi non possono assolutamente sottovalutare l’impegno.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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