Domenica si gioca la partita tra Frosinone e Mantova, valida per la trentottesima giornata di Serie B 20252026. I padroni di casa cercano almeno un punto per ottenere la promozione diretta in Serie A, evitando i playoff. Gli ospiti, invece, mirano a conquistare punti utili per la post season, senza rinunciare a un risultato positivo. La gara si svolgerà in un contesto di alta tensione e importanza per entrambe le squadre.

Gara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I ciociari hanno bisogno di un punto per tornare in A senza passare attraverso i playoff, ma i lombardi non staranno a guardare avendo la possibilità di arpionare un posto nella pst season. FROSINONE VS MANTOVA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Cammino straordinario quello dei ciociari, imbattuti da tre mesi e capaci di raccogliere 19 punti nelle ultime sette giornate di campionato. Ora la squadra di Alvini si ritrova a gestire il vantaggio di tre punti sul Monza terzo in classifica. Basterà un pari contro il Mantova per conquistare la quarta promozione in Serie A.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Frosinone vs Mantova, trentottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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