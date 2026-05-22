Torino l’edicola diventa un palcoscenico per gli acrobati del passato
A Torino, un'edicola di quartiere si è trasformata in un luogo inaspettato dove sono stati ritrovati due acrobati del passato, il cui archivio storico ha conservato le immagini di performance ormai dimenticate. Questi due figure, rimaste anonime, sono state scoperte tra le pagine di documenti e fotografie antiche, lasciando trapelare tracce di un passato artistico legato al mondo dell'esibizione acrobatica. La vicenda mostra come un semplice punto di vendita di giornali possa celare storie di arte e passione del passato.
? Punti chiave Chi sono i due acrobati anonimi ritrovati nell'archivio storico?. Come può un'edicola di quartiere trasformarsi in un palcoscenico artistico?. Dove si trova esattamente il chiosco che ospiterà l'esposizione?. Perché questo progetto vuole riportare la cultura alta e bassa in strada?.? In Breve Inaugurazione prevista venerdì 22 maggio alle ore 19 presso via Giovanni Giolitti.. Evento parte del programma Exposed Torino Photo festival con partecipazione Libreria Marini.. Progetto ispirato a foto di acrobati anonimi tra gli anni Trenta e Sessanta.. Esposizione attiva dal 22 maggio al 2 giugno nell'angolo tra piazza e via Giolitti.. L’angolo tra la piazza e via Giovanni Giolitti a Torino ospiterà, dal 22 maggio al 2 giugno, un chiosco dal carattere insolito chiamato Edicola Acrobatica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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