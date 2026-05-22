Torino l’edicola diventa un palcoscenico per gli acrobati del passato

A Torino, un'edicola di quartiere si è trasformata in un luogo inaspettato dove sono stati ritrovati due acrobati del passato, il cui archivio storico ha conservato le immagini di performance ormai dimenticate. Questi due figure, rimaste anonime, sono state scoperte tra le pagine di documenti e fotografie antiche, lasciando trapelare tracce di un passato artistico legato al mondo dell'esibizione acrobatica. La vicenda mostra come un semplice punto di vendita di giornali possa celare storie di arte e passione del passato.

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