Superga il 4 maggio il ricordo del Grande Torino | 77 anni dopo il club onora gli Invincibili tra l’epica del passato e le inquietudini del presente

Il 4 maggio rappresenta una data significativa per i tifosi del club torinese, che ogni anno commemorano il Grande Torino, la squadra che ha segnato un'epoca nel calcio italiano. A 77 anni dalla tragedia di Superga, vengono organizzati eventi e cerimonie per ricordare gli Invincibili, unendoli alle tradizioni del passato e alle sfide attuali del club. La giornata coinvolge appassionati e rappresentanti della società, mantenendo vivo il legame con quella storia.

Provedel Bologna, i felsinei accelerano: nel mirino il portiere della Lazio, filtrano segnali di apertura sul possibile affondo Daffara brilla all’Avellino: la Juventus monitora la sua crescita, definito il piano per il futuro del baby portiere! Thuram si sbilancia: «Per me Barella è il miglior giocatore italiano, non capivo perché venisse messo in discussione!» Lautaro rivendica: «Non ci davano favoriti, Chivu ha portato nuove energie. Non era facile ripartire dopo l’ultima annata in cui abbiamo perso ogni trofeo!» Inter in versione festa grande a Milano dopo il 21^ Scudetto: dall’evento privato allo Sheraton all’esplosione in Piazza Duomo.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Superga, il 4 maggio il ricordo del Grande Torino: 77 anni dopo, il club onora gli Invincibili tra l’epica del passato e le inquietudini del presente Notizie correlate Leggi anche: Superga, 77 anni dopo: gli invincibili del Grande Torino, storia eterna nel cuore granata Il Grande Torino: a 77 anni da Superga il ricordo su Rai StoriaUna bambolina portoghese è l’ultimo regalo, quasi un saluto, di Ernest Egri Erbstein a sua figlia Susanna: il 4 maggio 1949, attorno a quel regalo... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Torino: il programma del 4 maggio 2026; Il programma del 4 maggio; Superga, 76 anni dopo: San Mauro ricorda il Grande Torino con una due-giorni granata; Tragedia di Superga: ecco il documentario su Romeo Menti, il cuore viola del Grande Torino. Superga, 4 maggio 1949: il giorno in cui il calcio italiano si fermòIl 4 maggio 1949 lo schianto di Superga cancella il Grande Torino: cronaca, protagonisti ed eredità di una tragedia storica. quotidianopiemontese.it Il ricordo del 4 maggio 1949: quando l’aereo del grande Torino si schiantò contro la Basilica di Superga per la forte nebbiaIl ricordo del 4 maggio 1949: quando l'aereo del grande Torino si schiantò contro la Basilica di Superga per la forte nebbia Manfredonia – Oggi mi scende ... ilsipontino.net Basterebbe solo immaginarlo il dolore per provare un rispetto profondissimo oltre ogni colore, oltre ogni appartenenza di fede calcistica. 77 anni fa, a Superga, precipitava l'aereo che trasportava il Grande Torino. Stupido solo pensare di fare paragoni con gioc - facebook.com facebook 4 maggio 2026 Onore al Grande Torino x.com