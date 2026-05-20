L' edicola in disuso diventa un hub culturale | l' iniziativa del Festival del Nerd attraverso l' arte e il fumetto
Un’edicola in disuso viene riqualificata grazie a un progetto legato al Festival del Nerd, che prevede l’uso dell’arte urbana e del fumetto per trasformarla in un punto di riferimento culturale. L’intervento interessa uno spazio abbandonato situato in una zona della città e si inserisce in un percorso di rigenerazione urbana. L’iniziativa coinvolge artisti e fumettisti, con l’obiettivo di creare un luogo aperto alla comunità e al mondo della cultura pop.
Arte e fumetto per trasformare uno spazio abbandonato in un nuovo hub culturale: in occasione del Festival del Nerd prende vita un’importante iniziativa culturale che unisce arte urbana, fumetto e rigenerazione urbana. L’edicola situata nei pressi del Teatro Umberto Giordano, chiusa da tempo e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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