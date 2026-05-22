Nella trentottesima giornata di Serie A, la Juventus affronterà il Torino in un match decisivo per la qualificazione alla Champions League. La formazione ospite schiererà il tridente con Spalletti in panchina, mentre Thuram non sarà disponibile a causa di problemi fisici. La partita assume un valore particolare, poiché rappresenta l’ultimo appuntamento stagionale con conseguenze dirette sulla partecipazione europea della squadra torinese. La sfida si svolgerà nello stadio di casa del Torino, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per i tre punti.

La trentottesima giornata di Serie A rappresenterà anche l’ultimo treno per la Champions League e per la Juventus, impegnata con il Torino, non sarà soltanto un derby ma sarà il match che darà l’esito finale sulla stagione e sull’immediato futuro. La squadra di Spalletti è costretta a vincere e a sperare in un passo falso di due delle tre squadre che si trovano davanti in classifica. Il tecnico di Certaldo schiererà in campo la miglior formazione possibile, sperando di raggiungere un quarto posto che sembra ormai un miraggio. I dubbi nello schieramento riguardano il sostituto di Thuram, mentre in attacco ci saranno sempre Yildiz, Vlahovic e Conceicao. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Torino-Juventus: Spalletti con il tridente, Thuram ancora ai box

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