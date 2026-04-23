Alla Continassa, i calciatori Yildiz e Thuram non sono ancora tornati a disposizione e proseguono con allenamenti personalizzati. Il tecnico sta monitorando le loro condizioni in vista delle prossime partite. Nel frattempo, c’è un ritorno in squadra per Spalletti, che ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo un periodo di assenza. La rosa resta dunque ancora incompleta a causa delle assenze dei due giocatori.

Sia il numero dieci che il francese continuano nel lavoro personalizzato alla Continassa in vista della sfida col Milan La Juventus continua la preparazione alla Continassa in vista del big match di domenica a San Siro contro il Milan, che potrebbe consentire ai bianconeri di agganciare in classifica il ‘Diavolo’ dell’ex Allegri. Thuram e Yildiz si allenano a parte (Ansa) – Calciomercato.it Luciano Spalletti incrocia le dita e spera di utilizzare fin dal primo minuto Yildiz, ancora non al meglio della condizione a causa dell’infiammazione al ginocchio sinistro. Anche questa mattina il numero dieci si è allenato a parte, insieme a Thuram e Holm.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus, Yildiz e Thuram ancora out. C’è un rientro per Spalletti

MAMMA MIA CHE BORDATE HA TIRATO SPALLETTI!

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