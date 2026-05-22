Torino-Juventus domenica 24 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Domenica 24 maggio 2026 alle 20:45 si disputa il derby della Mole tra Torino e Juventus, partita valida per l’ultima giornata di Serie A. La Juventus, che si trova in corsa per un piazzamento tra le prime quattro, affronta i rivali cittadini in una sfida che attirerà l’attenzione di molti tifosi e appassionati di calcio. Le formazioni ufficiali sono state rese note, e alcune quote di mercato indicano favoriti i bianconeri. La partita rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre in questa stagione.

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Una delle sfide più interessanti dell’ultima giornata in Serie A è senza dubbio il derby della Mole. La Juventus fa visita ai rivali cittadini del Torino per giocarsi comunque le ultime chance di entrare tra le prime quattro. I bianconeri hanno il morale molto basso dopo la sconfitta della settimana scorsa con la Fiorentina, che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Torino-Juventus (domenica 24 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Torino - Juventus Dom 24/05/2026 H.20:45 Sullo stesso argomento Lecce-Genoa (domenica 24 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiIl Lecce è consapevole che con una vittoria nell’ultima partita di campionato sarà ufficialmente salvo, e l’avversario di turno è il Genoa di Daniele... Cremonese-Como (domenica 24 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiLa sfida tra Cremonese e Como è l’unica dell’ultimo turno di Serie A che vede entrambe le squadre ancora in corsa per un obiettivo. In occasione del #DerbyDellaMole abbiamo messo alla prova un Il tennista Lorenzo Sonego Andrea Matta Guarda #TorinoJuventus, domenica 24 maggio dalle 20:45, s x.com Ci stiamo affidando a una squadra di Cagliari e Verona che non ha nulla da giocarsi per battere il Milan e la Roma. Supponendo comunque che la Juventus prenda tutti e 3 i punti contro il Torino. Riusciremo a qualificarci per la Champions League o dobbiam reddit Derby da brividi: Juventus all’ultima chiamata Champions, il Toro sogna lo sgambettoTorino e Juventus si preparano a chiudere il campionato con il match più sentito della città. Domenica 24 maggio, alle 20.45, lo stadio Olimpico Grande Torino ospiterà un Derby della Mole dal peso eno ... torinotoday.it Torino-Juventus pronostico e quote derby: la chicca dell'espertoScopri il pronostico su Torino-Juventus con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del match valido per il 38° turno di campionato. calciomercato.com