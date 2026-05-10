La panchina del Torino continua a essere al centro dell’attenzione mentre il presidente valuta diverse opzioni tra Gattuso e Juric. Nel frattempo, D’Aversa ha ottenuto il sostegno dei giocatori e dei tifosi, rendendo il quadro più complesso. La decisione sulla guida tecnica resta ancora da definire, con il futuro dell’allenatore attuale che rimane in discussione. La situazione è uno dei temi principali per la prossima stagione.

Giuntoli riparte dall’Atalanta: perché puntare su di lui e quali sono stati i suoi migliori colpi di mercato in carriera Calciomercato Como: SOS giocatori italiani, due grande obiettivi in estate per rinforzare l’ossatura nostrana. Chi sono Di Francesco: «Sorrido perché ho fatto vedere i calci d’inizio della Juventus 2-3 volte e poi prendi gol dopo 12 secondi.» Spalletti: «Vlahovic? La società ha tentato di avere un contratto del genere e farà un nuovo tentativo» Dossena non ci sta: «Essere accusato di razzismo mi rattrista e ferisce.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Torino, mentre Cairo valuta Gattuso e Juric, D’Aversa ha il sostegno di squadra e tifosi: la panchina granata è un rebus!

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