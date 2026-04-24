Mercato Juve il Milan frena per Lewandowski | domenica sera i bianconeri possono sparare il colpo decisivo per portarlo a Torino

Il mercato della Juventus si concentra su Lewandowski, con il Milan che avrebbe deciso di rallentare le trattative. Domenica sera potrebbe essere il momento decisivo per i bianconeri, che puntano a portare l’attaccante a Torino durante la sessione di trasferimenti estiva. La situazione si inserisce nel quadro delle trattative tra i club interessati all’attaccante, senza ulteriori dettagli sui passaggi intermedi.

di Angelo Ciarletta Mercato Juve, il Milan frena per Lewandowski: domenica sera il club bianconero può sparare il colpo decisivo per portarlo a Torino in estate. La Juve ha messo nel mirino il tricolore per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’obiettivo della qualificazione alla Champions League 202627 è ormai vicino, ma Luciano Spalletti vuole alzare l’asticella. Per farlo, ha chiesto alla dirigenza un poker di acquisti di alto livello per creare un instant team capace di vincere subito. MERCATO JUVE LIVE Il sogno proibito per l’attacco è Robert Lewandowski. L’entourage del polacco è atteso a San Siro domenica sera, dove a margine della sfida di campionato andrà in scena un summit decisivo con la Juve.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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