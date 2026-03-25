Peaky Blinders perché Tom Hardy è stato tagliato da The Immortal Man

Nel film distribuito su Netflix, l’attore interpretava un personaggio che avrebbe dovuto tornare in scena, ma alla fine non compare. La sua presenza era prevista nei materiali promozionali e nelle scene del copione, ma è stata eliminata dalla versione finale del film. La decisione di rimuoverlo è stata comunicata ufficialmente dalla produzione senza ulteriori dettagli sui motivi.

Il personaggio interpretato da Hardy avrebbe dovuto far ritorno nel film appena uscito su Netflix ma alla fine l'autore ha deciso di tagliare il suo coinvolgimento che avrebbe previsto anche un twist Dopo l'uscita di Peaky Blinders: The Immortal Man su Netflix, il creatore della serie e sceneggiatore Steven Knight ha rivelato alcuni elementi della trama che alla fine non sono stati inseriti nel sequel ambientato. Tra questi c'era anche il ritorno di Tom Hardy nei panni di Alfie Solomons, uno dei personaggio preferiti dai fan e capo di una banda ebraica di Camden Town, apparso per la prima volta nella seconda stagione di Peaky Blinders. Il motivo dell'assenza di Tom Hardy da The Immortal Man Sebbene il cast del film su Peaky Blinders abbia visto il ritorno di diversi personaggi ricorrenti . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Per promuovere il film Peaky Blinders - The Immortal Man, il centro di Amsterdam si è trasformato nel set della serie tv: comparse in costume e con la giusta attitudine, ambientazioni d’epoca e cittadini coinvolti in una vera e propria ricostruzione in stile anni ’20 x.com

È stato un film brutto Per noi, assolutamente no. Ma è stato un film che ha restituito la potenza smisurata a cui ci ha abituato Peaky Blinders Per noi, assolutamente no. Così, però, è ovviamente troppo riduttivo. E bisogna parlarne più approfonditamente, altri - facebook.com facebook