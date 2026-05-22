Caos Mobland | Tom Hardy è stato licenziato cosa sta succedendo dietro le quinte

Da cinemaserietv.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tom Hardy è stato licenziato dal cast della serie crime di Paramount+. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi. La produzione ha già sostituito l’attore e sta procedendo con le riprese senza di lui. La notizia ha generato scompiglio tra i membri del cast e della troupe, mentre i fan attendono aggiornamenti sul futuro della serie. La produzione non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle cause di questa decisione improvvisa.

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Tom Hardy è stato ufficialmente rimosso dal cast della serie crime di Paramount+ Mobland, e non tornerà per la già ipotizzata – ma non ancora annunciata – terza stagione dello show; Nonostante le riprese della seconda stagione si siano concluse lo scorso marzo, fonti vicine alla produzione hanno confermato che l’attore non è stato invitato a proseguire la sua collaborazione a causa di persistenti tensioni sul set. Hardy, che nella serie interpreta il fixer Harry Da Souza, avrebbe avuto ripetuti scontri con il produttore esecutivo Jez Butterworth, con 101 Studios e altri membri del team produttivo. Secondo quanto emerso dal report di Page. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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