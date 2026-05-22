Ti ricordi… Geovani Faria da Silva il Piccolo Principe lento per il calcio italiano ma troppo bello per essere dimenticato

Un calciatore brasiliano, noto come il “Piccolo Principe”, ha lasciato un segno nel calcio italiano con il suo stile lento ma affascinante. La sua presenza nelle squadre italiane è ricordata da chi ha visto le sue partite e la sua tecnica unica, che ha conquistato molti tifosi. Le sue prestazioni sono state spesso oggetto di discussione tra appassionati e addetti ai lavori, mentre alcuni lo chiamano così per il suo modo di giocare pacato e raffinato. La sua carriera si è intrecciata con momenti memorabili e partite che sono rimaste nel cuore di molti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

“Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io comincerò ad essere felice ”. Già: forse è un po’ ardito accostare Saint Exupery alle domeniche pomeriggio degli anni ’80, quando effettivamente si cominciava ad essere felici poco prima di quei rituali meravigliosi fatti di radioline e almanacchi. Ma si parla del “ Piccolo Principe ”, in questo caso Geovani Faria da Silva, ex Bologna ribattezzato “Pequenho Prìncipe” in Brasile, scomparso tragicamente a 62 anni pochi giorni fa. Nato a Vitoria, nello Stato di Espirito Santo nel 1964, cresce nel Bairro de Fàtima: papà Sebastiao lavora duramente per sostenere la famiglia, Dona Dirlene, la mamma, gestisce la famiglia e ai figli, in particolare, dice di non abbandonare gli studi per il pallone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ti ricordi… Geovani Faria da Silva, il “Piccolo Principe” lento per il calcio italiano ma troppo bello per essere dimenticato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video I Know the Entire Plot… So I Just Cling to the Future Empress Sullo stesso argomento Addio a Geovani, il ‘Piccolo Principe’ del Bologna: morto a 62 anni? Domande chiave Come ha fatto il suo gol a cambiare la stagione del Bologna? Chi erano i compagni di squadra leggendari che Geovani affrontava in... Geovani è morto a 62 anni, fatale un malore improvviso per il Piccolo Principe con un passato in ItaliaÈ morto a 62 anni per un malore improvviso Geovani, ex talento brasiliano di Vasco da Gama e Bologna. Bologna piange il suo Geovani. Il gol alla Viola e il sorriso da buono. Una sola annata per diventare idoloE’ scomparso a 62 anni l’attaccante brasiliano che Corioni nell’estate 1989 aveva pagato 10 miliardi di lire. Maifredi non lo vedeva, ma i tifosi lo amarono da subito. E il legame con il rossoblù non ... sport.quotidiano.net Geovani è morto a 62 anni, fatale un malore improvviso per il Piccolo Principe con un passato in ItaliaÈ morto a 62 anni per un malore improvviso Geovani, ex talento brasiliano di Vasco da Gama e Bologna. Il commosso addio dell’ex compagno Romario. Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it a ... fanpage.it