È scomparso a 62 anni Geovani, noto come il ‘Piccolo Principe’ del Bologna, che aveva segnato un gol decisivo durante una stagione importante per il club. Durante la sua carriera in Brasile aveva affrontato molti compagni di squadra che sono diventati leggende del calcio. La sua morte ha suscitato cordoglio tra tifosi e sportivi, ricordando i momenti di successo e le sfide vissute nel corso degli anni. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore, lasciando un vuoto tra appassionati e addetti ai lavori.

? Domande chiave Come ha fatto il suo gol a cambiare la stagione del Bologna?. Chi erano i compagni di squadra leggendari che Geovani affrontava in Brasile?. Perché il presidente Corioni decise di investire 10 miliardi di lire?. Quale episodio drammatico segnò il viaggio della squadra a Firenze?.? In Breve Gol iconico contro la Fiorentina il 5 novembre 1989 a Firenze.. Investimento di 10 miliardi di lire effettuato dal presidente Corioni.. 28 presenze e 3 gol totali tra campionato e Coppa Italia.. Ex compagno di Romario e Bebeto nella nazionale brasiliana.. Geovani Faria Da Silva è deceduto a Vila Velha all’età di 62 anni, lasciando un vuoto profondo tra chi ancora ricorda il suo passaggio fulminante sotto le Due Torri nell’estate del 1989. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Geovani, il ‘Piccolo Principe’ del Bologna: morto a 62 anni

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