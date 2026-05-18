Geovani è morto a 62 anni fatale un malore improvviso per il Piccolo Principe con un passato in Italia

Geovani, ex giocatore brasiliano con trascorsi in Italia, è deceduto all’età di 62 anni a causa di un malore improvviso. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e ha suscitato sgomento tra chi lo ha conosciuto nel mondo del calcio. La sua carriera ha visto tappe in diverse squadre, tra cui Vasco da Gama e Bologna. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

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È morto a 62 anni per un malore improvviso Geovani, ex talento brasiliano di Vasco da Gama e Bologna. Il commosso addio dell'ex compagno Romario. 🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tragedia a Guspini: malore improvviso alla guida, muore 73enne di Gonnosfanadiga Sullo stesso argomento Politica italiana in lutto, è morto all’improvviso! Malore fataleLa comunità si è svegliata oggi avvolta in un clima di profondo sgomento e tristezza a causa della notizia di un decesso che colpisce al cuore... Malore fatale a 55 anni, morto il cardiochirurgo GattiUn professionista stimato, che per tanti giovani è stato anche un mentore importante. Geovani è morto a 62 anni, fatale un malore improvviso per il Piccolo Principe con un passato in ItaliaÈ morto a 62 anni per un malore improvviso Geovani, ex talento brasiliano di Vasco da Gama e Bologna. Il commosso addio dell’ex compagno Romario. Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it a ... fanpage.it Geovani Silva è morto: era il Piccolo Principe del Bologna, bandiera del Vasco da Gama e della SeleçaoÈ morto a 62 anni Geovani Silva, Il Piccolo Principe della Collina del Vasco da Gama: capitano del Brasile campione Under 20 nel 1983, argento olimpico a Seoul e vincitore della Coppa America 1989. corriere.it