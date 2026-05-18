The Plot #2 – L’Arte Racconta le Neuroscienze Comportamentali al Pio Monte della Misericordia
Nel centro storico di Napoli, presso il Pio Monte della Misericordia, si tiene “The Plot #2 – L’Arte Racconta le Neuroscienze Comportamentali”. L’evento è promosso dalla Fondazione The Plot ETS e ideato da Giangiacomo Rocco di Torrepadula, coinvolgendo arte contemporanea, neuroscienze comportamentali e intelligenza artificiale. La mostra rappresenta un’occasione per esplorare il rapporto tra queste discipline attraverso installazioni e opere che affrontano temi legati alla mente umana e al comportamento.
Arte contemporanea, neuroscienze comportamentali e intelligenza artificiale si incontrano nel cuore del centro storico di Napoli con “The Plot #2 - L’Arte Racconta le Neuroscienze Comportamentali”, progetto della Fondazione The Plot ETS ideato da Giangiacomo Rocco di Torrepadula in collaborazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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Is the plot line of Faith fully explained / satisfied / no more flash backs, until the series finale? reddit
RT @mbosisioCPE: 9 mld anno che fanno più di 200 in totale solo ad oggi per avere risultati 10 volte peggiori della Francia che a detta tua… x.com
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