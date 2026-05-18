The Plot #2 – L’Arte Racconta le Neuroscienze Comportamentali al Pio Monte della Misericordia

Nel centro storico di Napoli, presso il Pio Monte della Misericordia, si tiene “The Plot #2 – L’Arte Racconta le Neuroscienze Comportamentali”. L’evento è promosso dalla Fondazione The Plot ETS e ideato da Giangiacomo Rocco di Torrepadula, coinvolgendo arte contemporanea, neuroscienze comportamentali e intelligenza artificiale. La mostra rappresenta un’occasione per esplorare il rapporto tra queste discipline attraverso installazioni e opere che affrontano temi legati alla mente umana e al comportamento.

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