The Plot #2 – L’Arte Racconta le Neuroscienze Comportamentali al Pio Monte della Misericordia

Da napolitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel centro storico di Napoli, presso il Pio Monte della Misericordia, si tiene “The Plot #2 – L’Arte Racconta le Neuroscienze Comportamentali”. L’evento è promosso dalla Fondazione The Plot ETS e ideato da Giangiacomo Rocco di Torrepadula, coinvolgendo arte contemporanea, neuroscienze comportamentali e intelligenza artificiale. La mostra rappresenta un’occasione per esplorare il rapporto tra queste discipline attraverso installazioni e opere che affrontano temi legati alla mente umana e al comportamento.

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Arte contemporanea, neuroscienze comportamentali e intelligenza artificiale si incontrano nel cuore del centro storico di Napoli con “The Plot #2 - L’Arte Racconta le Neuroscienze Comportamentali”, progetto della Fondazione The Plot ETS ideato da Giangiacomo Rocco di Torrepadula in collaborazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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