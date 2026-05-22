The Boys 5 finale patetico per Elon Musk ma l' autore risponde | Non c' è recensione migliore

Il finale della quinta stagione di The Boys ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan, con alcuni esprimendo delusione per come si è conclusa la storia. Tra i commentatori, il proprietario di un noto social network ha commentato la conclusione della serie, attirando rapidamente la risposta dello showrunner e creatore dello show. Uno dei fan, appassionato del personaggio Patriota, ha espresso insoddisfazione, mentre l’autore ha commentato che non ci sarebbe recensione migliore di questa. La discussione è diventata rapidamente un punto di riferimento tra gli appassionati.

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Il proprietario di X ha detto la sua sul finale della serie Prime Video ricevendo l'immediata risposta di Erik Kripke, showrunner e creatore dello show Con The Boys ormai concluso definitivamente, c'è un fan di Patriota che non è affatto rimasto soddisfatto del finale della serie Prime Video. Dopo l'uscita dell'ultimo episodio della quinta stagione, Sangue e Ossa, Elon Musk è intervenuto su X per criticare la conclusione dello show, definendo il finale "patetico", dopo che il grande antagonista della serie viene privato dei suoi poteri e lasciato a implorare per la propria vita. Il creatore della serie, Eric Kripke, ha tuttavia accolto quella recensione di una sola parola come un distintivo d'onore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Boys 5, finale patetico per Elon Musk ma l'autore risponde: "Non c'è recensione migliore" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video THE BOYS Season 5 Episode 8 REACTION – HOMELANDER & BUTCHER'S FINAL FIGHT! - REVIEW Sullo stesso argomento “Patetico”: Elon Musk boccia il finale di The Boys, Kripke replica con ironiaIl finale di The Boys ha acceso anche lo scontro social tra Elon Musk ed Eric Kripke, showrunner della serie. The Boys 5, l'autore risponde a una domanda insistente dei fan sul finaleErik Kripke ha spiegato il motivo dell'assenza di Soldatino, interpretato da Jensen Ackles, nella puntata conclusiva della serie, lasciando il suo... Se c’è una cosa semidecente di sto The Boys 5 è il finale: succede esattamente quello che ti aspetti dalla prima puntata della serie ma almeno è soddisfacente. Tutto sommato un finale ok, che chiude una stagione orribile di una serie complessivamente mid, p x.com La finale della stagione 5 di The Boys reddit The Boys 5, finale patetico per Elon Musk ma l'autore risponde: Non c'è recensione miglioreIl proprietario di X ha detto la sua sul finale della serie Prime Video ricevendo l'immediata risposta di Erik Kripke, showrunner e creatore dello show ... movieplayer.it The Boys – Stagione 5: le 11 domande più importanti a cui il finale deve rispondereScopri le 11 domande a cui il finale di serie di The Boys deve rispondere e quali possibili scenari si prospettano. cinefilos.it