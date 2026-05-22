Il finale della serie televisiva ha suscitato commenti contrastanti sui social media, portando a uno scambio tra il CEO di una grande azienda tecnologica e il creatore della serie. Musk ha definito il finale “patetico”, mentre Kripke ha risposto con ironia. La discussione ha attirato l’attenzione di molti utenti e media online, evidenziando come le opinioni sulla conclusione dello show siano diventate oggetto di commento pubblico e di controversia tra le due figure.

Il finale di The Boys ha acceso anche lo scontro social tra Elon Musk ed Eric Kripke, showrunner della serie. Dopo l’uscita dell’episodio conclusivo, intitolato Sangue e Ossa, Musk ha commentato la sorte di Patriota definendo il finale semplicemente “patetico”. Attenzione, seguono spoiler. Nel finale della serie, infatti, Patriota perde i propri poteri e finisce in una situazione completamente opposta rispetto all’immagine dominante e invincibile costruita nel corso dello show. Una conclusione che evidentemente non è piaciuta al fondatore di Tesla e SpaceX. Ma la risposta di Eric Kripke non si è fatta attendere. Lo showrunner ha condiviso infatti il tweet di Musk scrivendo ironicamente: “ Oddio, questa è la sua recensione di quello che The Boys ha fatto a Patriota. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Patetico”: Elon Musk boccia il finale di The Boys, Kripke replica con ironia

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