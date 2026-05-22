The Batman II i primi video dal set anticipano uno scontro | Batman contro la polizia di Gotham?
Sono stati diffusi i primi video dal set di The Batman II, che mostrano immagini di un possibile scontro tra il protagonista e le forze di polizia di Gotham. Le riprese suggeriscono che il personaggio interpretato da un attore protagonista potrebbe assumere un atteggiamento più violento rispetto al passato. La scena raffigura una Gotham che, nonostante gli sforzi di ricostruzione, sembra ancora ferita e in tensione. La produzione sta lavorando per portare sul grande schermo un film che promette di approfondire le dinamiche tra il vigilante e le forze dell’ordine.
Il mondo costruito da Matt Reeves sembra voler continuare a mostrare una città ferita che continua a sanguinare anche quando prova a guarire: dal set sembra che Batman stavolta sarà ancora più aggressivo. Le riprese di The Batman Part II sono iniziate nel Regno Unito e i primi filmati dal set stanno già facendo discutere. Tra inseguimenti, auto della polizia distrutte e un probabile nuovo costume, il ritorno del Cavaliere Oscuro sembra più turbolento che mai. Batman di nuovo contro Gotham Le telecamere di The Batman 2 hanno iniziato a muoversi tra le strade di Liverpool e, come accade sempre quando il Cavaliere Oscuro torna sul set, bastano pochi secondi rubati da uno smartphone per incendiare internet. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Spider-Noir: Nic Cage On His Performance Being Humphrey Bogart And Bugs Bunny's Combination, Peak
Sullo stesso argomento
The Batman Part II: Matt Reeves svela le prime immagini dal set e accende i rumor sul villainL’attesa per il ritorno del Cavaliere Oscuro di Matt Reeves è stata una prova di pazienza per i fan.
Riuscirà The Batman: Part II a scippare a Il Cavaliere Oscuro il titolo di film più bello e più amato sul giustiziere di Gotham City?Dopo una serie di intoppi dietro le quinte, le riprese di The Batman: Part II dovrebbero iniziare a Londra, il mese prossimo.
I dettagli sulla trama di The Batman - Part II sono ancora un segreto ben custodito. Intanto, dal set del sequel diretto da Matt Reeves e con Robert Pattinson di nuovo nei panni di Batman, stanno iniziando a circolare online foto che lasciano intravedere qualc facebook
Quali sono le tue opinioni e aspettative sulle scene d'azione che possiamo vedere in The Batman: PARTE II, secondo te? reddit
#MattReeves è tornato sui social, questa volta per condividere un succoso aggiornamento su tutte le novità in arrivo a Gotham City: ecco il nuovo cast di #TheBatman2. x.com
The Batman II, i primi video dal set anticipano uno scontro: Batman contro la polizia di Gotham?Il mondo costruito da Matt Reeves sembra voler continuare a mostrare una città ferita che continua a sanguinare anche quando prova a guarire: dal set sembra che Batman stavolta sarà ancora più aggress ... movieplayer.it