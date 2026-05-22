The Batman II i primi video dal set anticipano uno scontro | Batman contro la polizia di Gotham?

Sono stati diffusi i primi video dal set di The Batman II, che mostrano immagini di un possibile scontro tra il protagonista e le forze di polizia di Gotham. Le riprese suggeriscono che il personaggio interpretato da un attore protagonista potrebbe assumere un atteggiamento più violento rispetto al passato. La scena raffigura una Gotham che, nonostante gli sforzi di ricostruzione, sembra ancora ferita e in tensione. La produzione sta lavorando per portare sul grande schermo un film che promette di approfondire le dinamiche tra il vigilante e le forze dell’ordine.

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