Le riprese di The Batman: Part II sono previste per il prossimo mese a Londra, dopo alcuni ritardi durante le fasi di produzione. Il film, sequel di un reboot sul celebre personaggio di Gotham City, mira a conquistare il pubblico e la critica, con alcuni commenti positivi già raccolti in anticipo. La pellicola si propone di competere con altri titoli storici dedicati al giustiziere mascherato.

Dopo una serie di intoppi dietro le quinte, le riprese di The Batman: Part II dovrebbero iniziare a Londra, il mese prossimo. Per Robert Pattinson è ora di tornare a Gotham City, al make-up emo e al mood grunge dei Nirvana. È davvero sorprendente che, nell'era dei social media, in cui le produzioni tendono a essere più soggette a fughe di notizie da dettagli della trama ai cameo, un cinecomic attesissimo riesca a mantere ogni cosa top secret. Del sequel del reboot di successo in chiave grunge scritto e diretto da Matt Reeves, non sappiamo quasi nulla, se non che Robert Pattinson tornerà nei panni di Batman, così come Andy Serkis riprenderà il ruolo del fedele maggiordomo Alfred e che una serie di nuovi volti si trova in una fase avanzata di trattative per entrare nel cast.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Riuscirà The Batman: Part II a scippare a Il Cavaliere Oscuro il titolo di film più bello e più amato sul giustiziere di Gotham City?

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